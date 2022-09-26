الأثنين 30 صفر 1444 ﻫ - 26 سبتمبر 2022 |
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    أ ب: "تيك توك" مهدد بغرامة مالية في بريطانيا بسبب انتهاك خصوصية الأطفال

    منذ 8 دقائق
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