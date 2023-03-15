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    أ.ب عن الخارجية الأمريكية: لن نطبّع علاقتنا مع نظام الأسد ولن ندعم تطبيعه مع دول أخرى في غياب تقدّم نحو حل سياسي

    منذ 3 دقائق
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