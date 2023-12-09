السبت 25 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 9 ديسمبر 2023 |
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    أ.ب عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين: القراصنة استهدفوا قواعد بيانات ووحدات تحكم أمريكية صنعتها شركة إسرائيلية

    منذ 3 دقائق
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