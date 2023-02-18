السبت 27 رجب 1444 ﻫ - 18 فبراير 2023 |
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    أ.ب عن وزير الدفاع الفنلندي: سننضم إلى الناتو دون انتظار السويد إذا عرقلت تركيا انضمامها إلى الحلف

    منذ 10 دقائق
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