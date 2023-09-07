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    أ.ف.ب: القضاء الإداري الفرنسي يؤيّد قرار الحكومة حظر العباءة في المدارس الرسمية

    منذ 35 دقيقة
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