الثلاثاء 10 شعبان 1445 ﻫ - 20 فبراير 2024
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أ ف ب: المجر تصوّت الاثنين على مسعى السويد للانضمام إلى الناتو
منذ 38 دقيقة
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