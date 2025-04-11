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    أ. ف. ب: برلين تحث على حل دبلوماسي قبل يوم من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سلطنة عمان

    منذ 56 دقيقة
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