الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023
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أ ف ب: تعليق هبوط معظم الطائرات بمطار فرانكفورت الألماني بسبب عطل معلوماتي لدى لوفتهانزا
منذ 14 دقيقة
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