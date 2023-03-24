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    أ ف ب: توقيف 457 شخصا وإصابة 441 من قوات الأمن في الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا

    منذ ساعة واحدة
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