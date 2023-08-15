الثلاثاء 28 محرم 1445 ﻫ - 15 أغسطس 2023 |
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    أ ف ب: رؤساء أركان دول إيكواس يجتمعون الخميس والجمعة لبحث الوضع في النيجر

    منذ 37 دقيقة
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