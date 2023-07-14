الجمعة 26 ذو الحجة 1444 ﻫ - 14 يوليو 2023 |
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    أ.ف.ب: شركة "نيسان" تستعيد 700 ألف سيارة في اليابان وأعدادا كبيرة في الخارج لعيوب في الصنع

    منذ 48 دقيقة
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