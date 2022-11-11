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    أ.ف.ب عن دبلوماسيين: العقوبات الأوروبية المرتقبة على إيران ستشمل 30 فردا وكيانا

    منذ 6 دقائق
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