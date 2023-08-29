الثلاثاء 13 صفر 1445 ﻫ - 29 أغسطس 2023 |
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    أ ف ب عن مصادر: مقتل 39 شخصا في جنوب دارفور بالسودان إثر سقوط قذائف على منازل

    منذ 46 دقيقة
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