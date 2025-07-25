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    أ.ف.ب عن وزير الخارجية الإيطالي: لم يعد بإمكاننا القبول بالمجازر والمجاعة في غزة

    منذ 38 دقيقة
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