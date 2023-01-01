الأثنين 8 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 2 يناير 2023 |
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    أ ف ب: مقتل 14 شخصا بهجوم مسلح على سجن في المكسيك

    منذ 9 دقائق
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