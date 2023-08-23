الأربعاء 7 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
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    أ ف ب: مقتل 15 شخصا على الأقل بانهيار جسر للسكك الحديدية في الهند

    منذ دقيقتين
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