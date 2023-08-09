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    أ.ف.ب: 11 مفقودًا على الأقل في حريق بمركز رعاية لذوي الحاجات الخاصة في شرق فرنسا

    منذ 54 دقيقة
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