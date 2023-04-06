الخميس 15 رمضان 1444 ﻫ - 6 أبريل 2023
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الصحافة
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منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: جريحان بحادث سير واحد خلال الساعات الـ24 الماضية
منذ ساعة واحدة
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