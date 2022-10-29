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    إحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 3 حوادث و11 جريحاً

    منذ ساعة واحدة
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