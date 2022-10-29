السبت 4 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 29 أكتوبر 2022
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منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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إحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 3 حوادث و11 جريحاً
منذ ساعة واحدة
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