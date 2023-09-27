الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 ﻫ - 27 سبتمبر 2023 |
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    إحصاءات غرفه التحكم المروري: قتيلان وجريح في 3 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

    منذ ساعة واحدة
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