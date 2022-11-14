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العاهل الأردني يجري مباحثات هاتفية مع نتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية
منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2022 3:34 مساءً
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