الأحد 12 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023
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أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
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إخلاء مرضى مستشفى صيدا الحكومي بسبب اشتباكات عين الحلوة
منذ 60 دقيقة
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