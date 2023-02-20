الأثنين 29 رجب 1444 ﻫ - 20 فبراير 2023 |
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    إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 41156

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