الأحد 28 رجب 1444 ﻫ - 19 فبراير 2023 |
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    إدارة الكوارث والطوارئ التركية: عدد قتلى الزلازل التي ضربت تركيا ارتفع إلى أكثر من 41 ألفا

    منذ 10 دقائق
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