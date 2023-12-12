الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 12 ديسمبر 2023 |
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    إدارة عمليات البحرية البريطانية: كيان عرف نفسه بأنه من البحرية اليمنية يأمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني

    منذ دقيقتين
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