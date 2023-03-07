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    إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين إسرائيليين خلال تبادل لإطلاق النار في جنين

    منذ 38 دقيقة
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