الأربعاء 25 شوال 1446 ﻫ - 23 أبريل 2025
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش اعترض صاروخا باليستيا من اليمن استهدف شمال إسرائيل للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب
منذ 9 دقائق
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