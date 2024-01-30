الثلاثاء 18 رجب 1445 ﻫ - 30 يناير 2024 |
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    إذاعة الجيش الإسرائيلي: المدفعية الإسرائيلية قصفت مواقع في جنوب لبنان أطلقت منها 3 قذائف على الجليل الغربي

    منذ ساعتين
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