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    إذاعة الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق ما يقرب من 1500 صاروخ على إسرائيل في الفترة من آذار إلى نيسان مقارنة بنحو 870 صاروخًا في الفترة من كانون ثاني إلى شباط

    منذ ساعة واحدة
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