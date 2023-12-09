السبت 25 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 9 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    إذاعة الجيش الإسرائيلي: سقوط صواريخ قرب رأس الناقورة أطلقت من لبنان والجيش يرد على مصادر إطلاقها

    منذ 39 دقيقة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      صورة من الفيديو للجندي الإسرائيلي
      غزة تحت النار
      فيديو.. جندي إسرائيلي يشعل موجة من الغضب على مواقع التواصل
      كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية في غزة
      غزة تحت النار
      ارتفاع ملحوظ بعدد القتلى الضباط الإسرائيليين في غزة.. خبير عسكري يكشف السبب!
      جنود من الجيش الإسرائيلي
      غزة تحت النار
      مقتل وإصابة عشرات جنود الجيش الإسرائيلي "بنيران صديقة" بغزة