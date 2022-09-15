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    إذاعة الجيش الإسرائيلي: قوات الأمن تطارد منفذ العملية في مستوطنة كرمل جنوبي الضفة بعد تمكنه من الفرار

    منذ ساعة واحدة
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