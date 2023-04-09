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    إذاعة الجيش الإسرائيلي: 3 صواريخ أطلقت من سوريا تم اعتراض أحدها وسقط اثنان منها في منطقة مكشوفة

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 9 - أبريل - 2023 3:38 صباحًا
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