الأثنين 26 ذو القعدة 1445 ﻫ - 3 يونيو 2024 |
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    إذاعة الجيش عن وزير التربية الإسرائيلي: يجب شن حملة في الشمال وطرد ⁧‫حزب الله‬⁩ وسكان جنوب ⁧‫لبنان‬⁩ لما بعد الليطاني

    منذ ساعتين
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