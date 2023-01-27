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    إرجاء إجتماع نواب المعارضة في ساحة النجمة إلى الساعة الثانية بعد الظهر بسبب حاجة بعض الكتل لمزيد من الوقت للغوص في تفاصيل اللقاء

    منذ 55 دقيقة
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