الجمعة 9 رمضان 1444 ﻫ - 31 مارس 2023
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إرجاء جلسة المجلس العدلي في قضية إنفجار خزان المحروقات في التليل العكارية إلى 5 أيار المقبل
منذ 3 دقائق
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