الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 29 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    إرجاء جلسة لجنة المال والموازنة التي كانت مقررة اليوم إلى الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الخميس بسبب تزامنها مع جلسة اللجان النيابية المشتركة

    منذ دقيقة واحدة
    آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2023 11:36 صباحًا
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      يحيى السنوار
      غزة تحت النار
      ماذا قال يحيى السنوار بالعبرية لمحتجزين إسرائيليين في غزة ؟
      جو بايدن
      غزة تحت النار
      بايدن: هذا ما تريده حماس.. ولا يمكننا فعل ذلك!
      جنود من الجيش الإسرائيلي
      "فرقة تتمرد".. بلبلة غير مسبوقة داخل الجيش الإسرائيلي!