الأحد 6 ربيع الأول 1444 ﻫ - 2 أكتوبر 2022
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إرنا: ارتفاع عدد قتلى الحرس الثوري الإيراني والباسيج في احتجاجات زاهدان إلى 5
منذ 40 دقيقة
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