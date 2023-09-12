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    إستقبل اللواء الياس البيسري النائب أسامة سعد وعرض معه لآخر التطوّرات على الساحة الداخلية لا سيما موضوع مخيّم عين الحلوة

    منذ دقيقة واحدة
    آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2023 4:37 مساءً
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