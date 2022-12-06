الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
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    إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف مع وفد مرافق، وتناول البحث سبل دعم الجيش في ظل التحديات التي يواجهها لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد

    منذ دقيقتين
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