الخميس 4 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 19 أكتوبر 2023 |
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    إسرائيل أخلت مجموعة من سفاراتها في الشرق الأوسط منها السفارات في البحرين وتركيا والأردن والمغرب

    منذ ساعة واحدة
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