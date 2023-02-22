الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023
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إسرائيل ترفع حالة التأهب في الضفة الغربية وحدود غزة بعد عملية اقتحام نابلس
منذ 49 دقيقة
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