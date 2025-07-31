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    إسرائيل هيوم: حزب الله يواجه أزمة مالية تاريخية ورواتب وتعويضات عناصره متأخرة وغير مضمونة

    منذ ساعتين
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