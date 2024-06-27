الخميس 21 ذو الحجة 1445 ﻫ - 27 يونيو 2024 |
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    إسرائيل هيوم عن مراقب الدولة في رسالة لنتنياهو: إسرائيل ليست مستعدة للحرب في الشمال مع حزب الله

    منذ ساعة واحدة
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