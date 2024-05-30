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    إسلام أباد: مقتل 4 باكستانيين بنيران قوات الحدود الإيرانية داخل إقليم بلوشستان

    منذ ساعة واحدة
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