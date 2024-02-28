الخميس 18 شعبان 1445 ﻫ - 29 فبراير 2024
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إصابات في صفوف المدنيين جراء قصف طيران الاحتلال مبنى يقع إلى جانب الطريق العام بين كفرا وصديقين في جنوب لبنان
منذ ساعة واحدة
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