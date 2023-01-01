الأحد 8 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 1 يناير 2023 |
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    إصابة أربعة أطفال من التابعية السورية نتيجة انفجار قارورة غاز في محل لصناعة الاجبان والالبان في بلدة اكروم طريق حلواص

    منذ 3 دقائق
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