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    إصابة مستوطن في مستوطنة كرمل جنوبي الضفة الغربية جراء عملية إطلاق نار

    منذ 3 ساعات
    آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2022 11:42 مساءً
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