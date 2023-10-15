الأحد 30 ربيع الأول 1445 ﻫ - 15 أكتوبر 2023 |
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    إصابة 3 عسكريين من الجيش اللبناني وصفت إصابتهم بالطفيفة جراء غارة الطيران المعادي بالقرب من موقعهم في جبل بلاط في وقت سابق من مساء اليوم

    منذ 35 دقيقة
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