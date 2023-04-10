الأثنين 19 رمضان 1444 ﻫ - 10 أبريل 2023
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إصابة 56 فلسطينيا بحالات اختناق جراء الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الإسرائيلية على محتجين فلسطينيين في نابلس
منذ 3 دقائق
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