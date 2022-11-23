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    إصابة 7 أشخاص على الأقل في انفجار قرب محطة حافلات بالقدس

    منذ 53 دقيقة
    آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2022 8:30 صباحًا
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